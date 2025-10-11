Teleférico de Uruapan, con avance del 92 %: Gladyz Butanda

Un balance por estación, señaló, permitió conocer que, en cuanto a la instalación del sistema electromecánico, las seis estaciones del teleférico presentan un avance del 99 por ciento; mientras que el avance en obra civil presenta variaciones.

En la estación 1, localizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existe un avance del 99 por ciento en la instalación del sistema electromecánico, pero de 88.9 por ciento en obra civil. Mientras que en la estación 2, ubicada en el libramiento oriente, el sistema electromecánico registra un avance del 99.7 por ciento en el sistema electromecánico y del 50 por ciento en obra civil.