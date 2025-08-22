Teleférico de Morelia se pintará con murales urbanos: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, dio a conocer que las torres del teleférico de Morelia se pintarán con murales hechos por artistas urbanos del estado, para lo cual, dijo, se emitirá una convocatoria abierta.

Gladyz Butanda reconoció que esta idea nació en conjunto con colectivos de arte urbano que demandan espacios de recreación cultural, donde su arte incentive un reconocimiento artístico y cultural.

“El grafiti, las pintas que a muchas y muchos incomodan, son producto de la falta de espacios que promueven el muralismo, forjado desde tiempos de la Revolución Mexicana”, argumentó la funcionaria estatal.