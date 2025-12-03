Michoacán

Teleférico conectará a miles con el nuevo Mercado Poniente de Uruapan: Bedolla

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Muy pronto, Uruapan contará con una nueva ruta comercial gracias a la conexión que establecerá el teleférico con el nuevo Mercado Poniente, lo que beneficiará a miles de personas al generar un impacto social y económico, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Inaugurado el pasado 28 de noviembre por el mandatario y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, este centro de abasto estará vinculado con la estación 6 del teleférico, facilitando el traslado constante de clientes desde el oriente y centro de la ciudad, lo que se traduce en mayores ventas para los comerciantes.

“La gente se va a bajar en la estación 6 del teleférico y tendrá que pasar por el mercado. Van a tener mucha clientela”, dijo Ramírez Bedolla, al detallar que el Mercado Poniente de Uruapan cuenta con instalaciones modernas, dignas, seguras, ordenadas y accesibles para ofrecer productos de calidad.

El nuevo mercado forma parte de las 22 acciones estratégicas orientadas a mejorar la infraestructura pública y brindar espacios dignos, modernos y seguros. Se invirtieron 10 millones 39 mil pesos para su construcción y cuenta con 78 locales, cuarto de mantenimiento, sanitarios para hombres y mujeres, luminarias LED, comedores y estacionamiento para más de 40 vehículos.

También se construyó un cruce seguro para facilitar el acceso a las personas peatonas, para el cual se destinaron 5.8 millones de pesos de recurso estatal.

