Telebachillerato Michoacán regulariza el timbrado de nómina

“El Telebachillerato ha tenido que sortear grandes dificultades debido a los malos manejos de administraciones pasadas, desde el año 2016 no se timbraba la nómina, esto implicaba que el personal que labora en el subsistema, al no tener sus recibos timbrados, careciera de su CFDI y por ende no podían acceder a beneficios como financiamientos y créditos, entre otros. Con esto cumplimos con nuestra obligación constitucional"

señaló la directora general, Cristina Portillo Ayala