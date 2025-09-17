TEEMich alista sesión con temas clave entre partidos y autoridades estatales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) celebrará una sesión pública este jueves 18 de septiembre, en la que abordará diversos casos relacionados con la defensa de derechos político-electorales y denuncias interpuestas por actores políticos de la entidad.

Entre los asuntos que se someterán a análisis destaca un recurso de apelación promovido por el partido Morena en contra del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), así como un juicio ciudadano impulsado por Juan Carlos Barragán Vélez, quien reclama presuntas afectaciones a sus derechos por parte de funcionarios del Congreso del Estado.

Además, se discutirá un procedimiento especial sancionador derivado de una denuncia contra Lucia Baltazar Rendón, militantes de Morena y otras personas, por posibles faltas en materia electoral. Las magistraturas del órgano jurisdiccional serán las encargadas de presentar sus respectivos proyectos de resolución ante el Pleno.

La sesión se llevará a cabo de forma presencial a las 12:00 horas en las instalaciones del tribunal, conforme lo marca la normatividad electoral vigente. El aviso fue firmado por la Magistrada Presidenta, Alma Rosa Bahena Villalobos.

agm