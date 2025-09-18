TEEM presenta su nuevo chatbot; responde en español, purépecha y otomí

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) presentó su nuevo chatbot, una herramienta digital que facilitará la navegación en su sitio web y el acceso a información electoral. Alma Bahena Villalobos, magistrada presidenta, destacó su utilidad para la ciudadanía.
“Seguramente aquí, como todas y todos, han encontrado en diferentes páginas este auxiliar que está 24/7, y que a veces no sabemos cómo navegar o encontrar en los links y ligas la información que requerimos. Entonces, quiero agradecer el respaldo del pleno de este tribunal para que hoy sea una realidad”.
Pedro Jiménez, encargado del área de sistemas del TEEM, explicó que el chatbot simula a una jueza y un juez para orientar a los usuarios ante la extensa información disponible, reconociendo que los numerosos apartados dificultaban la consulta.
Disponible las 24 horas del día, el chatbot responde en español, purépecha y otomí, facilitando el acceso a sentencias, acuerdos y trámites, especialmente para comunidades indígenas.
Además, Bahena Villalobos anunció el lanzamiento de un sistema de digitalización de expedientes laborales, con el que los colaboradores podrán consultar información como sus días de vacaciones y número de seguridad social. Esta digitalización, en una primera etapa, integrará datos de nuevas contrataciones y permitirá cargar documentos de manera ágil.
“Este es un ejercicio en auxilio de la Secretaría de Administración, para que los colaboradores del TEEM tengan acceso interactivo a su expediente laboral”.
mrh