TEEM presenta su nuevo chatbot; responde en español, purépecha y otomí

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) presentó su nuevo chatbot, una herramienta digital que facilitará la navegación en su sitio web y el acceso a información electoral. Alma Bahena Villalobos, magistrada presidenta, destacó su utilidad para la ciudadanía.

“Seguramente aquí, como todas y todos, han encontrado en diferentes páginas este auxiliar que está 24/7, y que a veces no sabemos cómo navegar o encontrar en los links y ligas la información que requerimos. Entonces, quiero agradecer el respaldo del pleno de este tribunal para que hoy sea una realidad”.