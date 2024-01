TEEM ordena revocar medidas cautelares contra periodista de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), resolvió en sesión del Pleno el asunto TEEM-PES-VPMG-028/2023, y ordenó revocar las medidas cautelares dictadas en contra del periodista de La Voz de Michoacán, Javier Favela, a través de las cuales, el comunicador se prohibía mencionar en ninguna publicación periodística a la diputada local del PAN, Liz Alejandra Hernández Morales.

Asimismo, se resolvió la inexistencia de las violaciones atribuidas al periodista y su medio de comunicación por supuesta Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG), tras la nota titulada "Diputados del PAN vendidos a Morena" en la cual, el comunicólogo transcribió una declaración dl dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova.

Además, se revocó la medida impuesta por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en torno al ordenamiento hacia La Voz de Michoacán de no reimprimir, y bajar de sus redes sociales y su portal de noticias la nota en cuestión.

En la propuesta de acuerdo original, ponencia a cargo de la magistrada, Alma Bahena Villalobos, declarar la existencia de violencia política contra la denunciante por razón de género, atribuida al Dirigente Estatal del PRD y al mismo partido, por culpa in vigilando, así como una amonestación pública, y vincular a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) para el registro de Ocampo Córdova como persona sancionada por VPMG, no obstante, por mayoría en la votación estos puntos fueron rechazados.

Al separarse de los resolutivos del primero al sexto, la magistrada presidenta del Tribunal, Yurisha Andrade Morales, justificó que, a su decir no se contienen los elementos para determinar que los hechos obedecieron a una violencia generada por cuestiones de género.

"Se analizaron los hechos y valoraron las pruebas que obran en el expediente, sin que pudiera evidenciarse un estereotipo basado en el género, pues no se puede soslayar que no todo lo que sucede a las mujeres violatorio o no en un derecho humano, necesariamente se base en su género o sexo", argumentó Andrade Morales.

Por su parte, el magistrado Salvador Pérez Contreras, reconoció que el periodista únicamente parafraseó los dichos del perredista, en el contexto de criticar a toda la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso local. "Yo no veo un trato diferenciado a una legisladora, habla de manera general para todos y todas las diputadas", mencionó.

SHA