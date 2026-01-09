TEEM no recurrirá a personal extra para elecciones concurrentes de 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) enfrentará el complejo proceso electoral concurrente de 2027 sin la necesidad de contratar personal adicional. La Magistrada Presidenta del organismo jurisdiccional, Amelí Navarro Lepe, aseguró que la estructura actual del Tribunal, compuesta por 134 personas, cuenta con la capacidad operativa y técnica necesaria para atender la carga de trabajo que se avecina.

Navarro Lepe explicó que la preparación para los comicios de 2027 ha iniciado con un enfoque en la capacitación constante de sus integrantes, desde magistraturas hasta el personal operativo. Este esfuerzo busca garantizar que todas las áreas estén listas para el desafío que representa la concurrencia de tres tipos de elecciones en una sola jornada.

El proceso electoral de 2027 en Michoacán será particularmente complejo. Además de las tradicionales elecciones para renovar el Poder Ejecutivo (Gubernatura) y el Poder Legislativo (Diputaciones locales), se sumará la elección de integrantes del Poder Judicial, un proceso que hasta ahora se había realizado de manera extraordinaria. Esta triple concurrencia representa un reto operativo y jurídico significativo para todas las instituciones electorales.