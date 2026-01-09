TEEM no recurrirá a personal extra para elecciones concurrentes de 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) enfrentará el complejo proceso electoral concurrente de 2027 sin la necesidad de contratar personal adicional. La Magistrada Presidenta del organismo jurisdiccional, Amelí Navarro Lepe, aseguró que la estructura actual del Tribunal, compuesta por 134 personas, cuenta con la capacidad operativa y técnica necesaria para atender la carga de trabajo que se avecina.
Navarro Lepe explicó que la preparación para los comicios de 2027 ha iniciado con un enfoque en la capacitación constante de sus integrantes, desde magistraturas hasta el personal operativo. Este esfuerzo busca garantizar que todas las áreas estén listas para el desafío que representa la concurrencia de tres tipos de elecciones en una sola jornada.
El proceso electoral de 2027 en Michoacán será particularmente complejo. Además de las tradicionales elecciones para renovar el Poder Ejecutivo (Gubernatura) y el Poder Legislativo (Diputaciones locales), se sumará la elección de integrantes del Poder Judicial, un proceso que hasta ahora se había realizado de manera extraordinaria. Esta triple concurrencia representa un reto operativo y jurídico significativo para todas las instituciones electorales.
La integración de la elección judicial al proceso concurrente plantea desafíos adicionales, como la necesidad de armonizar los tiempos y reglas de las elecciones partidistas (ejecutivo y legislativo) con las del ámbito judicial, que no involucran a partidos políticos, lo que añade una capa de complejidad en términos de candidaturas y la gestión del voto. Además, se deben asegurar presupuestos adecuados y respetar los plazos constitucionales para cualquier reforma electoral necesaria.
A pesar de la magnitud del reto, la Magistrada Presidenta del TEEM descartó la contratación de más personal:
“Tenemos una estructura con la capacidad para atender el proceso electoral que se avecina y es con lo que contamos ahorita. Entonces, no está proyectado en este momento”, señaló Navarro Lepe, confirmando que la plantilla de 134 personas, que incluye personal jurisdiccional, de ponencias y operativo, y que, a su decir, es suficiente para el volumen de trabajo que se espera comience el siguiente año.
El Tribunal también se enfocará en tareas de difusión de información de derechos y fomento a la cultura de la legalidad, elementos que adquieren mayor relevancia en años electorales. Con la experiencia reciente de la elección judicial extraordinaria como antecedente, el TEEM busca optimizar sus procesos internos para garantizar una justicia electoral pronta y expedita, demostrando que la eficiencia estructural puede ser la clave para sortear los retos operativos que impone la concurrencia de los tres poderes en la boleta electoral de 2027.
