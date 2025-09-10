TEEM impone multa al presidente de Epitacio Huerta por incumplir sentencia electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió el incidente de incumplimiento de sentencia en el juicio TEEM-JDC-164/2025, declarando parcialmente fundado el agravio presentado por una regidora de Epitacio Huerta.

En sesión pública, se impuso una multa al presidente municipal, a la directora del Sistema DIF y al director de Desarrollo Social por no cumplir cabalmente con la entrega de información requerida, en un contexto donde la opacidad y la violencia de género, que afecta al 60% de las mujeres en el estado, son desafíos persistentes.

El juicio TEEM-JDC-164/2025, promovido por la regidora Patricia Pérez Morales, deriva de la omisión del ayuntamiento de Epitacio Huerta de proporcionar información completa y oportuna, necesaria para el ejercicio de su cargo. La sentencia original, emitida el 5 de junio de 2025, ordenó a las autoridades entregar dicha información, pero las respuestas fueron insuficientes y no garantizaron el acceso efectivo, especialmente considerando las medidas de protección otorgadas a la regidora en un procedimiento paralelo.

El magistrado Eric López Villaseñor, ponente del caso, destacó que, aunque las autoridades realizaron algunas acciones para cumplir la sentencia, estas fueron incompletas. El proyecto, presentado por el secretario instructor Aldo Andrés Carranza Ramos, propuso sancionar al presidente municipal, a la directora del DIF y al director de Desarrollo Social con multas individuales, ordenando además que la información se entregue por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento o en la próxima sesión de Cabildo, garantizando que la regidora pueda acceder a ella sin obstáculos.

El TEEM vinculó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal y a los integrantes del ayuntamiento para asegurar el cumplimiento de la resolución. También se dio vista a la Contraloría Municipal de Epitacio Huerta para que investigue posibles irregularidades, dejando a salvo los derechos de la regidora para acudir a la Secretaría de Contraloría del Estado, la Auditoría Superior de Michoacán o el Congreso local si lo considera necesario.

Este caso se suma a una serie de conflictos en Epitacio Huerta, donde el ayuntamiento ha enfrentado acusaciones de obstrucción al derecho político-electoral de regidores. En el juicio TEEM-JDC-272/2024, resuelto en enero de 2025, se ordenó al presidente municipal proporcionar información a la misma regidora, evidenciando un patrón de incumplimiento que llevó a sanciones previas.

SHA