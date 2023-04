TEEM declara por mayoría inexistencia de VPG denunciado contra presidenta municipal de Aguililla

Por su parte, el magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras expresó aspectos que consideró relevantes para la defensa del proyecto, tales como, que las conductas al interior de los Ayuntamientos pueden resultar ríspidas en los debates, y que debe analizarse la situación particular de cada municipio, tomando en cuenta el clima de violencia que se vive en el interior del Estado.

De igual manera, enunció que en el expediente no está satisfecho en ninguna de las conductas denunciadas, que estas perseguían causar un impacto exclusivo o diferenciado para las mujeres o que se hayan basado en elementos de género, dado que, no hubo distinción o afectación desproporcionada en comparación con otro sector, así como que, se constató que dos de las personas armadas expresaron ser servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, comisionados para resguardar la integridad física de la Presidenta, por lo que se encontraban desempeñando su labor y, su conducta no hizo diferencia respecto de las mujeres presentes dentro de la sesión.

El proyecto fue acompañado por las magistradas Yurisha Andrade Morales y Yolanda Camacho Ochoa, con el voto particular de la magistrada presidenta.

RPO