TEEM declara infundados agravios por supuesta interrupción de audio en sesión de Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, el Pleno del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) declaró como infundados los agravios presentados por el diputado priista Guillermo Valencia Reyes, quien denunció la violación a su derecho a la libre expresión tras la interrupción del audio durante su intervención en la Sesión Solemne celebrada en Apatzingán el pasado 22 de octubre.

El legislador se levantó y retiró del recinto durante dicha sesión como acto de protesta por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez. Su reclamo ante el TEEM se centró en la interrupción temporal del audio en la transmisión oficial cuando fijaba su postura.

El proyecto de sentencia, elaborado por la magistrada Alma Bahena Villalobos, reconoció la competencia del Tribunal para tratar el asunto. No obstante, al analizar el material probatorio (video, enlaces digitales y acta notarial), la ponencia concluyó que, si bien existió una interrupción material del audio, no se encontraron elementos que permitan atribuir dicho corte a una orden o instrucción de la Presidenta de la Mesa Directiva o cualquier otra autoridad del Congreso.

Además, el proyecto destacó un aspecto procedimental: la intervención del diputado fue espontánea y no se ajustó al procedimiento formal previsto en el Artículo 241 de la Ley Orgánica del Congreso para fijar un posicionamiento en tribuna.