TEEM confirma multa por más de 30 mil pesos al PT por omisiones sobre acciones afirmativas

La magistrada Yurisha Andrade Morales presentó el proyecto que ratifica la sanción al Partido del Trabajo por no acreditar candidaturas migrantes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) confirmó una multa de 30 mil 660 pesos al Partido del Trabajo (PT) por incumplir con acciones afirmativas en favor de personas migrantes, con la votación unánime de las y los magistrados durante la sesión de este jueves.

El proyecto fue presentado por la magistrada Yurisha Andrade Morales y responde al recurso de apelación TEEM-RAP-025/2025.

“Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en el Procedimiento Ordinario Sancionador IEM-POS-05/2025”
establece la sentencia del TEEM, ratificando la sanción impuesta por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) el 27 de agosto de 2025

El proyecto de Andrade Morales desestimó los agravios del PT, argumentando que la resolución del IEM está fundamentada en el artículo 244 del Código Electoral de Michoacán. Este precepto exige que los partidos acrediten la condición de migrantes o binacionalidad en candidaturas de representación proporcional, lo cual el PT omitió en su fórmula 6, sin presentar documentación pese a dos requerimientos formales.

La omisión del PT fue calificada como una obstaculización a la inclusión de un grupo prioritario, vulnerando el principio de legalidad electoral.

“La autoridad responsable identifica con precisión el tipo de infracción, consistente en la omisión de no presentar la documentación que acreditara la calidad o condición de personas migrantes, así como la binacionalidad de los ciudadanos que postuló”
detalla el proyecto

El TEEM subrayó que el PT tuvo pleno conocimiento de sus obligaciones, pero no subsanó las deficiencias, afectando la representación de grupos prioritarios.

