TEEM confirma multa por más de 30 mil pesos al PT por omisiones sobre acciones afirmativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) confirmó una multa de 30 mil 660 pesos al Partido del Trabajo (PT) por incumplir con acciones afirmativas en favor de personas migrantes, con la votación unánime de las y los magistrados durante la sesión de este jueves.
El proyecto fue presentado por la magistrada Yurisha Andrade Morales y responde al recurso de apelación TEEM-RAP-025/2025.
El proyecto de Andrade Morales desestimó los agravios del PT, argumentando que la resolución del IEM está fundamentada en el artículo 244 del Código Electoral de Michoacán. Este precepto exige que los partidos acrediten la condición de migrantes o binacionalidad en candidaturas de representación proporcional, lo cual el PT omitió en su fórmula 6, sin presentar documentación pese a dos requerimientos formales.
La omisión del PT fue calificada como una obstaculización a la inclusión de un grupo prioritario, vulnerando el principio de legalidad electoral.
