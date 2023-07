TEEM, con mecanismos para acreditar confianza y evitar corrupción: Alma Bahena

Bahena Villalobos recordó que, los tribunales locales, federales y a nivel internacional ya cuentan con elementos para cerrarle la pinza a la corrupción, con las declaraciones iniciales, anuales de actualización y finales, con las cuales se identifica si hay un enriquecimiento ilícito desproporcionado, y en caso de existir, recalcó, el TEEM cuenta con su órgano de control interno y en Michoacán está la Auditoría Superior del estado para hacer las indagatorias correspondientes y abrir los procedimientos de sanción.

La presidenta del tribunal local insistió, existen otra vías para evitar la corrupción:

"Para evitar que no sea un acto excesivo, tienes que hacer un balance: si no hay ninguna otra manera de garantizar que no hay actos de corrupción y esa es la única alternativa, quiere decir que no es excesiva, pero me parece que sí hay otras alternativas y de estas las respuestas nos las dan los exémenes, actualzaciones del Servicio Civil de Carrera Judicial".

La magistrada no descartó una posible reunión con las comisiones legislativas a cargo de la dictaminación de la iniciativa.

