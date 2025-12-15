TEEM cerrará año con más de 350 asuntos y se prepara para concurrencia electoral de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) se encuentra en la recta final del año con una carga significativa de trabajo, habiendo atendido 357 asuntos hasta el 8 de diciembre, según lo detalló la magistrada presidenta, Amelí Navarro Lepe. Este volumen de casos refleja la intensa actividad jurisdiccional en materia de derechos político-electorales que lo caracteriza, manifestó.

De los asuntos resueltos, destacó los 259 juicios de la ciudadanía (JDC), que representan el principal medio de impugnación utilizado por la ciudadanía para proteger sus derechos. Además, el Tribunal ha gestionado casos sensibles como los 14 procedimientos especiales sancionadores (PES) por violencia política de género y otros temas relacionados con comunidades indígenas, demostrando la diversidad de problemáticas que dirime la institución.

Al hacer un balance del trabajo concluido y mirar hacia el futuro inmediato, la magistrada Navarro Lepe señaló que aún restan cerca de 16 asuntos pendientes de resolución para el cierre del año, algunos de los cuales llegaron recientemente y requieren el trámite previo a ser dictaminados.

El foco principal ahora se centra en el proceso electoral de 2026, marcado por la "mega concurrencia" de elecciones locales y judiciales. La presidenta del TEEM reconoció la magnitud del reto que enfrentarán las instituciones electorales ante la convergencia de tiempos y actividades.

La magistrada indicó que, si bien el panorama se perfila como sumamente movido, la preparación inicial está en una etapa de revisión y expectativa ante posibles cambios normativos. Navarro Lepe fue clara al establecer la necesidad de conocer las reglas del juego antes de definir la estrategia operativa.

Además de la carga jurisdiccional, el Tribunal deberá atender las demandas de los futuros contendientes, quienes exigirán el cumplimiento de criterios especializados en materia de paridad de género y el respeto a los derechos de los jueces indígenas, temas que ya han marcado la agenda reciente.

La presidenta reconoció que el TEEM se enfrenta a un 2026 complejo, donde la capacidad institucional será puesta a prueba por la concurrencia de elecciones y la necesidad de aplicar criterios progresistas en un marco legal potencialmente cambiante.

