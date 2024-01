Tec de Morelia niega señalamientos de regidora de Morelia sobre maltrato animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Tecnológico de Morelia, Patricia Calderón Campos, respondió a los señalamientos de la regidora Minerva Bautista quien aseguró que la institución en mención -echó a la calle- a los perros que alguna vez cohabitaron en la institución y por lo que ahora viven alrededor de 60 de ellos en un predio cercano, por lo que, defendiendo su postura, indicó que no son ellos los responsables de la presencia actual de los canes en dicho lugar.

En una entrevista para MIMORELIA.COM, Calderón Campos explicó que, el Tecnológico no cuenta con canes propios ni campos destinados para su cuidado, argumentando que, al encontrarse con la problemática, tuvieron que tomar medidas para evitar el ingreso de los perros por razones de seguridad, mencionando incidentes de agresividad ocurridos en su interior para con estudiantes y docentes, así como disturbios con la fauna local, especialmente con las ardillas.

Destacó su amor por los animales, incluyendo a los perros, y aseguró que la única indicación que hubo respecto al tema, fue que al percatarse del ingreso de algún perro, a medida de lo posible, se les evacuara de manera humanitaria, ya que al tratarse de seres vivos, es necesario hacerlo de forma respetuosa, asumiendo que, al final del día, son animales comunitarios, y su tránsito por el instituto siempre es temporal, por lo que tratarán de buscar una salida y esto les generará estrés y confusión.

“No tenemos gente especializada para esos casos, sin embargo, tenemos dentro de los Consejos Estudiantiles, miembros que nos han apoyado mucho en darles agua y ponerles alimento mientras transitan, ayudándoles incluso a que salgan”, aseguró.

Además, señaló su apertura para trabajar con el Centro de Atención Animal del municipio para garantizar el bienestar de los canes que se encuentran en las periferias de la institución y colaborar en programas de prevención, reconociendo que la problemática se acentúa cada vez más en calles y predios cercanos debido a la presencia de un mercado ambulante que opera los días miércoles, sábados y domingos, y que con ello, la presencia de animalitos, no sólo perros, es mayor, por lo que es necesaria la intervención de la instancia correspondiente.

“Estamos en toda la disposición en trabajar con el municipio de Morelia, que es quien tiene la responsable de ver dónde están los focos rojos para poder trabajar en la detención y esterilización, estamos en toda la disponibilidad para que el Centro de Atención Animal se ponga las pilas y empiece a ver estos focos rojos que existen”, señaló.

Agregó también que, no existe capacitación del personal de seguridad y de mantenimiento para cuidar de los perros, por lo que, no pueden asignarles tareas con las que no están familiarizados, además que no se contemplan en sus contratos laborales.

Por último, expresó que hubo desconcierto ante las acusaciones y reafirmó el compromiso de no permitir maltrato por parte del personal ni del matriculado de la institución, ya que la formación de los profesionales es integral.

