Teatro clásico y gratuito: así será la gira de ‘El Anticristo’ en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra "El Anticristo", de la compañía Triques Teatro, iniciará su gira por Michoacán como parte de la Segunda Convocatoria de Teatro Clásico 2025. La puesta en escena fue seleccionada como obra ganadora del certamen estatal, y se presentará en cinco municipios de la entidad.

Inspirada en un texto del dramaturgo novohispano Juan Ruiz de Alarcón, la obra propone una reflexión sobre la naturaleza humana y el poder de la palabra, abordando temas universales desde una mirada contemporánea, con el respaldo de un elenco originario de Zitácuaro.