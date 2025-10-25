Michoacán

Teatro clásico y gratuito: así será la gira de ‘El Anticristo’ en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra "El Anticristo", de la compañía Triques Teatro, iniciará su gira por Michoacán como parte de la Segunda Convocatoria de Teatro Clásico 2025. La puesta en escena fue seleccionada como obra ganadora del certamen estatal, y se presentará en cinco municipios de la entidad.

Inspirada en un texto del dramaturgo novohispano Juan Ruiz de Alarcón, la obra propone una reflexión sobre la naturaleza humana y el poder de la palabra, abordando temas universales desde una mirada contemporánea, con el respaldo de un elenco originario de Zitácuaro.

La gira arrancará el 30 de octubre en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia, y continuará por Ario de Rosales, Uruapan, Tacámbaro y Apatzingán, con funciones gratuitas y abiertas al público:

  • Morelia – 30 de octubre, 19:00 h, Teatro Melchor Ocampo

  • Ario de Rosales – 31 de octubre, 18:00 h, Auditorio de la Casa de la Cultura

  • Uruapan – 2 de noviembre, 14:00 h, Centro Cultural Fábrica San Pedro

  • Tacámbaro – 8 de noviembre, 19:00 h, La Pérgola

  • Apatzingán – 15 de noviembre, 19:00 h, Teatro Constitución

Todas las funciones de la obra “El Anticristo” serán de entrada libre, lo que permite que el publico acceda gratuitamente a esta propuesta de teatro clásico.

