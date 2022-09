¿Te robaron? Hallan 25 vehículos con reporte de robo en Tacámbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó un cateo en un corralón ubicado en el municipio de Tacámbaro; en el lugar se aseguraron 25 unidades con reporte de robo, 15 de ellas, cometidos con violencia.



Tras obtener datos que advertían la comisión de hechos constitutivos de delito, en un corralón ubicado en la carretera Canícuaro-San Miguel Tamácuaro, en el municipio de Tacámbaro, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delito de Alto Impacto, solicitó la respectiva orden de cateo ante el Juez de Control.



Al cumplimentar la orden de cateo, el personal aseguró un arma de fuego calibre .25 abastecida con cartuchos útiles.



En el lugar se aseguraron 25 unidades de diferentes marcas y modelos que tienen reporte de robo, 15 de ellos con violencia.



Unidades aseguradas:



1.-Chevrolet, Trax, modelo 2019, con reporte de robo cometido con violencia en Guanajuato.



2.- Nissan, Tsuru, color blanco, con reporte de robo en el Estado de México.



3.- Mitsubishi, Endeavor, modelo 2010, con reporte de robo en Morelia.



4.- Nissan, Sentra, con reporte de robo cometido el 20 de diciembre del 2013, en Morelia.



5.- Chevrolet, Pick Up, color blanco, con reporte de robo cometido con violencia en Tacámbaro.



6.-Nissan, Sentra, color blanco con rotulos de taxi Morelia, con reporte de robo, cometido con en Morelia, Michoacán, el pasado 13 de marzo del 2022.



7.- Nissan, Sentra, color azul marino, modelo 1991, con reporte de robo en la Ciudad de México.



8.- Nissan, Tsuru, modelo 2001, color arena, placas de circulación: GNZ1753 del estado de Guanajuato, con reporte de robo, cometido el 16 de marzo del 2013, en Tacámbaro, Michoacán.



9.- Ford, Pick Up, Ranger, color azul, con reporte de robo de fecha 20 de diciembre del año 2020, en Morelia, Michoacán.



10.-Nissan, Tsuru, modelo 1992, con reporte de robo cometido el 30 de febrero del 2017, en Tacámbaro, Michoacán.



11.- Dodge Ram 1500, modelo 2008, con reporte de robo del día 22 de marzo del 2018, en Tacámbaro, Michoacán.



12.-Honda, Civic, modelo 2001, con reporte de robo cometido con violencia el 14 de agosto de 2006, en el estado de Guanajuato.



13.- GMC, Tipo Acadia, modelo 2011, robada el día 24 de mayo del 2006, en Morelia, Michoacán.



14.- Nissan, Tsuru, modelo 1992,

con reporte de robo de fecha 20 de enero del 2010, en Morelia, Michoacán.



15.- Jeep, Tipo Grand Cherokee, con reporte de robo del 20 de enero del 2021.



16.-Nissan, Tsuru, modelo 1992, con reporte de robo con fecha de 20 de enero del 2002, en Uruapan, Michoacán.



17.-Peugeot, con reporte de robo el del 08 de febrero del 2015, en Uruapan, Michoacán.



18.-Nissan, Tsuru, Modelo 1998, con reporte de robo del 30 de junio del 2017, en Morelia, Michoacán.



19.- Toyota, Tacoma, Modelo 1996, con reporte de robo en el 2011, en Guanajuato.



20.- Nissan, Tsuru, con reporte de robo del día 30 de julio de 2003, en Pátzcuaro, Michoacán.



21.-Volkswagen Jetta, con reporte de robo, el 17 de mayo del 2017, en Morelia, Michoacán.



22.- Nissan, con placas de circulación MX26582, robada el día 18 de mayo del 2017, en Morelia, Michoacán.



23.- Dodge, pick up, línea Dakota, color gris, robada el 14 de marzo del 2020, en Morelia, Michoacán.



24.- Ford, F150, color Blanco, modelo 1997, robada el 17 de noviembre del 2013, en Uruapan, Michoacán.



25.- Nissan, Sentra, color Blanco, con placas de circulación E650 LBA del servicio público, robado en Zitácuaro, Michoacán, el día 24 de agosto del 2019.



Una vez que concluyeron las actuaciones en el lugar, las unidades fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público que continuará con las investigaciones respectivas.



EA