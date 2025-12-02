"Te prometo que no te fallaré": Grecia Quiroz, a un mes del crimen de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un mes del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, compartió un mensaje conmemorativo en redes sociales en el que expresó su dolor, memoria y compromiso de continuar la lucha iniciada por su esposo.
“A un mes de tu partida regresé al lugar donde te arrebataron la vida de la manera más cobarde […] te juro que si Dios decidió dejarme aquí es para continuar esta lucha y te prometo que no te fallaré”, escribió Quiroz la noche del lunes 1 de diciembre. El texto fue publicado junto con una imagen de su visita al sitio donde ocurrió el atentado, frente a las jardineras de la Plaza de los Mártires.
Carlos Manzo, entonces alcalde en funciones, fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento público por el Día de Muertos en el centro de Uruapan. Fue atacado a balazos frente a ciudadanos y funcionarios, mientras participaba en el Festival de las Velas. El crimen provocó indignación generalizada y derivó en una serie de operativos judiciales.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, nueve personas han sido identificadas como implicadas en el caso, e incluso ya fueron vinculadas a proceso, incluyendo al presunto autor intelectual, Jorge Armando N., alias "El Licenciado", y a Jaciel Antonio N., alias "El Pelón", presunto reclutador de sicarios. El autor material, un joven de 17 años de edad, fue abatido por escoltas de Manzo en el lugar de los hechos.
La investigación sigue abierta. Las autoridades aún buscan a José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo, quien permanece prófugo. Mientras tanto, la figura de Carlos Manzo ha sido recordada por habitantes de Uruapan a través de misas, mensajes públicos y actos simbólicos en el sitio del crimen.
rmr