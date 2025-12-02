"Te prometo que no te fallaré": Grecia Quiroz, a un mes del crimen de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un mes del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, compartió un mensaje conmemorativo en redes sociales en el que expresó su dolor, memoria y compromiso de continuar la lucha iniciada por su esposo.

“A un mes de tu partida regresé al lugar donde te arrebataron la vida de la manera más cobarde […] te juro que si Dios decidió dejarme aquí es para continuar esta lucha y te prometo que no te fallaré”, escribió Quiroz la noche del lunes 1 de diciembre. El texto fue publicado junto con una imagen de su visita al sitio donde ocurrió el atentado, frente a las jardineras de la Plaza de los Mártires.