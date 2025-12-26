¿Te lo vas a perder? Marco Flores y Viento y Sol darán conciertos gratis en Huandacareo

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- Arranca el 2026 con música, fiesta y baile en Huandacareo, donde este enero habrá dos conciertos gratuitos que prometen poner a todos a zapatear.
El primero se trata del gran baile tradicional de Huandacareo, que se llevará a cabo el 6 de enero, a las 9:00 de la noche, con la presentación del grupo Viento y Sol, en un baile familiar y abierto al público.
El segundo evento será el 9 de enero, también en la plaza central, con la actuación del cantante Marco Flores y La Jerez, en una noche que promete reunir a cientos de asistentes para conmemorar el 108 aniversario de la Defensa Heroica del municipio.
¿Lo mejor? No necesitas boletos, todo es al aire libre, familiar y sin costo. Lleva la silla, el sombrero y las ganas de bailar.
