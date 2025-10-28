¿Te lo vas a perder? Armarán el pan de muerto más grande de Michoacán en Puruarán

Bajo el lema “Un mosaico de olores y sabores”, el evento busca rendir homenaje al pan artesanal puruarense, ese que todavía se vende de casa en casa sobre la cabeza de las panaderas, y que ha puesto a esta tenencia de Turicato en el mapa de los amantes del buen pan.

El corazón del festival estará en el Centro Histórico de Puruarán, donde 17 locales ofrecerán una variedad de panes, pasteles y antojitos durante los tres días. A lo largo del evento se esperan alrededor de 5 mil visitantes, lo que dejaría una derrama de 100 mil pesos, de acuerdo con los organizadores.

🍞 Pan de muerto gigante y una concha para competir

Una de las actividades más esperadas es la presentación del pan de muerto más grande de Michoacán, elaborado por manos locales y repartido entre el público. El año pasado se montó con más de 2 mil piezas, una muestra de la colaboración entre panaderos, vecinos y visitantes.

Además, este año se suma el ya famoso “concurso de la mejor concha”, programado para el 31 de octubre a las 20:30 horas, justo después de la presentación musical del cantante Francisco Pimentel a las 19:30.

📍 ¿Quieres ir?

La programación completa y horarios se pueden consultar en la página de Facebook del Gobierno de Turicato 2024-2027