¿Te laten los grafitis? Participa en ‘Ráyate con la Democracia’ del IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la expresión creativa de las juventudes, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) lanzó la convocatoria “Ráyate con la Democracia”, una iniciativa que invita a jóvenes de entre 15 y 29 años a plasmar, a través del arte urbano, su visión sobre la participación en la vida democrática de sus comunidades.

Bajo el tema “Mi participación en mi comunidad”, el IEM convoca a escuelas y a la ciudadanía en general a diseñar y pintar murales o grafitis que transmitan mensajes positivos y promuevan valores como la inclusión, la responsabilidad ciudadana y la convivencia democrática.

Las y los participantes podrán registrarse hasta el 21 de noviembre, y los murales se elaborarán entre el 3 de noviembre y el 5 de diciembre, con apoyo del Instituto, que proporcionará los materiales y espacios autorizados para su realización.

Posteriormente, las obras formarán parte de una galería virtual en la página oficial del IEM, así como de la difusión en redes sociales y publicaciones impresas, que reconocerán la creatividad y el compromiso de las y los jóvenes michoacanos.