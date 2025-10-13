¿Te gusta el cine? Ya comenzaron las clases con grandes cineastas en Morelia y son gratis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con historias, anécdotas y consejos prácticos, el cineasta Edgar San Juan abrió este viernes un ciclo de máster class gratuitas en Morelia, dirigidas a quienes aman el cine, ya sean profesionales o simplemente apasionados del séptimo arte.

La actividad forma parte del programa Cinemásters, organizado por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (Ilatacc) y que coincide con el ambiente cinematográfico que vive la ciudad por el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Edgar San Juan, guionista, director y productor con más de dos décadas de trayectoria, compartió parte de su experiencia en la industria, que incluye reconocimientos como los obtenidos por el largometraje "La Nana", cinta premiada en el Festival de Sundance y nominada al Globo de Oro como Mejor Película Extranjera.

Las clases se realizan en las instalaciones del Ilatacc, ubicadas en boulevard García de León #1001, en Morelia. El acceso es gratuito, y solo se requiere registro previo en el sitio: www.cinemasters.mx

Durante el encuentro también estuvieron presentes Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), y Juan Carlos Lazo, director del Ilatacc.

El ciclo de actividades continuará hasta el 17 de octubre, con la participación de reconocidos cineastas como:

Eduardo Valenzuela

Gareth y Molo Alcocer

Moisés Chiver

Antonio Riestra

Estas clases buscan acercar el conocimiento cinematográfico a nuevos públicos y descentralizar la formación audiovisual, abriendo espacios de diálogo entre quienes hacen cine y quienes apenas comienzan a soñarlo.

SHA