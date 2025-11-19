¿Te dedicaste al hogar y te separaste? En Michoacán ya puedes pedir compensación económica

¿Cómo aplica esta compensación?

En caso de divorcio, la persona que haya realizado doble jornada —es decir, trabajo remunerado más labores domésticas o de cuidado de hijos— podrá solicitar una indemnización proporcional al valor de los bienes obtenidos durante el matrimonio.

También, si una persona fallece y deja descendientes, su pareja sobreviviente podrá recibir hasta el 50% del valor de la herencia como compensación, siempre que se haya dedicado mayoritariamente al hogar y no haya generado un patrimonio propio similar al de la persona fallecida.

¿Qué pasa con quienes vivieron en concubinato?

La reforma también reconoce los derechos hereditarios de las parejas en concubinato. Si una persona fallece y no dejó testamento, su pareja tendrá derecho a heredar bajo las mismas condiciones que si hubieran estado casados.

Reconocimiento al trabajo doméstico

Las y los diputados señalaron que esta reforma busca terminar con los estereotipos de género que históricamente han invisibilizado las labores del hogar y el cuidado familiar. También destacaron que cada familia es distinta y que estas nuevas reglas buscan adaptarse a las realidades actuales, reconociendo la participación equitativa dentro del hogar.

