¿Te dedicaste al hogar y te separaste? En Michoacán ya puedes pedir compensación económica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las personas que hayan dedicado su tiempo al hogar y al cuidado de la familia, sin recibir un salario, podrán recibir una compensación económica en caso de divorcio o fallecimiento de su pareja, según una nueva reforma aprobada por el Congreso de Michoacán.
La medida fue votada por la 76 Legislatura en sesión extraordinaria y representa una modificación al Código Familiar y al Código Civil del estado. Con esta reforma, tanto hombres como mujeres podrán acceder a este beneficio en igualdad de condiciones, siempre que se demuestre que asumieron principalmente las tareas del hogar y no pudieron trabajar de forma remunerada como su pareja.
En caso de divorcio, la persona que haya realizado doble jornada —es decir, trabajo remunerado más labores domésticas o de cuidado de hijos— podrá solicitar una indemnización proporcional al valor de los bienes obtenidos durante el matrimonio.
También, si una persona fallece y deja descendientes, su pareja sobreviviente podrá recibir hasta el 50% del valor de la herencia como compensación, siempre que se haya dedicado mayoritariamente al hogar y no haya generado un patrimonio propio similar al de la persona fallecida.
La reforma también reconoce los derechos hereditarios de las parejas en concubinato. Si una persona fallece y no dejó testamento, su pareja tendrá derecho a heredar bajo las mismas condiciones que si hubieran estado casados.
Las y los diputados señalaron que esta reforma busca terminar con los estereotipos de género que históricamente han invisibilizado las labores del hogar y el cuidado familiar. También destacaron que cada familia es distinta y que estas nuevas reglas buscan adaptarse a las realidades actuales, reconociendo la participación equitativa dentro del hogar.
SHA