¿Te casas en 2026? Estos serán los costos del matrimonio civil en Michoacán

Si acudes a una oficialía del RC a celebrar tu matrimonio civil, en el 2026 te costará $252 pesos, sólo nueve pesitos más de la tarifa actual; si es dentro del Registro Civil, pero en días inhábiles, la tarifa aumenta hasta $1,341 pesos.

Si tu propósito es celebrar tu matrimonio fuera de las oficinas del Registro Civil, será de $2,128 pesos en horario laboral y hasta $3,349 pesos en días inhábiles. Ambos trámites tendrán un incremento en los costos, según las cifras de la Ley de Ingresos del Estado.

También están contemplados los siguientes títulos de matrimonio y los siguientes precios: