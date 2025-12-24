¿Te casas en 2026? Estos serán los costos del matrimonio civil en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si entre tus planes o propósitos para el 2026 está el casamiento, debes conocer los costos de las actas de matrimonio para el siguiente año. Aquí te decimos los precios que aplicará el Registro Civil de Michoacán.
Si acudes a una oficialía del RC a celebrar tu matrimonio civil, en el 2026 te costará $252 pesos, sólo nueve pesitos más de la tarifa actual; si es dentro del Registro Civil, pero en días inhábiles, la tarifa aumenta hasta $1,341 pesos.
Si tu propósito es celebrar tu matrimonio fuera de las oficinas del Registro Civil, será de $2,128 pesos en horario laboral y hasta $3,349 pesos en días inhábiles. Ambos trámites tendrán un incremento en los costos, según las cifras de la Ley de Ingresos del Estado.
También están contemplados los siguientes títulos de matrimonio y los siguientes precios:
Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por mexicanos: $701.
Anotación marginal en el acta de nacimiento de cada uno de los contrayentes o convivientes, en el caso de la sociedad de convivencia: $225.
Solicitud de matrimonio o de sociedad de convivencia: $71.
Convenio de separación de bienes para el matrimonio o sociedad de convivencia: $71.
En los montos señalados está incluido el 35% de los honorarios para pago a los oficiales del Registro Civil que realizan dichos servicios.
