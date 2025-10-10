Michoacán

¿Te agarró la lluvia en la calle? Esto es lo que debes (y no debes) hacer

La Coordinación Estatal de Protección Civil pide a la población extremar precauciones ante el aumento de lluvias en la entidad
¿Te agarró la lluvia en la calle? Esto es lo que debes (y no debes) hacer
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la temporada de lluvias y ciclones, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán recomienda a la población tomar precauciones básicas si son sorprendidos por la lluvia mientras se encuentran en la vía pública.

A través de redes sociales, la dependencia estatal emitió una lista de medidas preventivas, entre las que se incluyen evitar resguardarse bajo árboles o anuncios espectaculares, no cruzar corrientes de agua y usar calzado adecuado para prevenir resbalones.

Además, se exhorta a no caminar cerca de bardas en mal estado y a evitar el uso de audífonos con volumen alto, ya que pueden dificultar la percepción de alertas o del sonido de corrientes de agua cercanas.

Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos de accidentes durante las precipitaciones, especialmente en zonas urbanas con banquetas mojadas o infraestructura en mal estado.

En caso de emergencia, se recuerda a la ciudadanía marcar al 911.

SHA

Protección Civil de Michoacán
recomendaciones ciclones

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com