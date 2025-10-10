¿Te agarró la lluvia en la calle? Esto es lo que debes (y no debes) hacer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la temporada de lluvias y ciclones, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán recomienda a la población tomar precauciones básicas si son sorprendidos por la lluvia mientras se encuentran en la vía pública.

A través de redes sociales, la dependencia estatal emitió una lista de medidas preventivas, entre las que se incluyen evitar resguardarse bajo árboles o anuncios espectaculares, no cruzar corrientes de agua y usar calzado adecuado para prevenir resbalones.

Además, se exhorta a no caminar cerca de bardas en mal estado y a evitar el uso de audífonos con volumen alto, ya que pueden dificultar la percepción de alertas o del sonido de corrientes de agua cercanas.

Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos de accidentes durante las precipitaciones, especialmente en zonas urbanas con banquetas mojadas o infraestructura en mal estado.

En caso de emergencia, se recuerda a la ciudadanía marcar al 911.

