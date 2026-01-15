TDJ y TAAM acuerdan defensa jurídica gratuita para servidores públicos judiciales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado (TAAM) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el derecho a una debida defensa y garantizar el respeto al debido proceso, mediante la prestación del servicio de defensoría jurídica gratuita en beneficio de las personas servidoras públicas operadoras en activo, así como de quienes hayan ocupado un empleo, cargo o comisión en el Poder Judicial de Michoacán.

El convenio fue suscrito por José Alfredo Flores Vargas, quien preside el TDJ, y por Lizett Puebla Solórzano, magistrada presidenta del TAAM, y tiene como objeto establecer las bases de colaboración entre ambas instituciones para instrumentar y materializar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la asesoría y defensa jurídica gratuita en los procedimientos de responsabilidades administrativas.

Durante el acto, el magistrado José Alfredo destacó que este convenio representa un gran logro institucional, al tratarse de tribunales que, por su naturaleza y objetivos, deben caminar de manera conjunta, a fin de garantizar que las personas que enfrentan procedimientos de responsabilidades administrativas cuenten con una adecuada defensa, en estricto respeto al debido proceso. Asimismo, subrayó que este acuerdo permitirá el intercambio de experiencias, la realización de foros, talleres y actividades de capacitación conjunta, en coordinación con la Escuela Estatal de Formación Judicial.