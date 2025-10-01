Tata Pancho, herramienta digital que trazará paquetes de viaje en Michoacán: Sectur

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Tata Pancho llegará a Michoacán en una herramienta digital que permitirá a los turistas y visitantes el poder trazar paquetes de viaje por los diversos puntos turísticos del estado.
La Secretaría de Turismo (Sectur) en Michoacán informó que se busca lanzar el 1 de diciembre próximo, previo a la temporada vacacional decembrina.
Con una inversión de 600 mil pesos, explicó que los turistas y visitantes podrán consultar desde reservaciones de hoteles y el transporte a los municipios y zonas turistas, hasta la gastronomía y las actividades que se pueden realizar.
Está herramienta digital, dijo, se encontrará en el portal de Visit Michoacán www.visitmichoacan.com, donde se podrán colocar los intereses que se busca en la siguiente visita a Michoacán desde pueblos mágicos, playa, bosque y el turismo comunicativo, hasta ciudades históricas y con arquitectura colonial.
A la par, dijo, se presentará a Nana Ana, una herramienta digital para impulsar las cocineras tradicionales de Michoacán, de la cual se alista la estrategia sin que hasta el momento se tenga una fecha de lanzamiento.
