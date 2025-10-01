Tata Pancho, herramienta digital que trazará paquetes de viaje en Michoacán: Sectur

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Tata Pancho llegará a Michoacán en una herramienta digital que permitirá a los turistas y visitantes el poder trazar paquetes de viaje por los diversos puntos turísticos del estado.

La Secretaría de Turismo (Sectur) en Michoacán informó que se busca lanzar el 1 de diciembre próximo, previo a la temporada vacacional decembrina.

Con una inversión de 600 mil pesos, explicó que los turistas y visitantes podrán consultar desde reservaciones de hoteles y el transporte a los municipios y zonas turistas, hasta la gastronomía y las actividades que se pueden realizar.