Tarjeta del teleférico costará $12 y estará disponible en Oxxo y Farmacias Guadalajara

El costo de la tarjeta será de 12 pesos, sin mínimos ni máximos de recarga
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las tarjetas con las que se pagará el pasaje en los teleféricos de Morelia y Uruapan se podrá adquirir en tiendas Oxxo y farmacias Guadalajara, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal informó además que el costo de la tarjeta será de 12 pesos y podrá ser recargada sin mínimos ni máximos, de manera que las y los usuarios podrán disponer del crédito que deseen o requieran para sus traslados diarios.

“La tarjeta también se podrá adquirir y recargar en las estaciones del teleférico a un costo accesible que garantizará que todas y todos los michoacanos, así como visitantes, puedan hacer uso de este medio de transporte y atractivo turístico”, refirió.

Gladyz Butanda, impulsora de este medio de transporte, dijo que en breve se firmará un convenio con las tiendas de conveniencia y farmacias antes citadas, a fin de formalizar su participación en el esquema de cobro de los teleféricos de Morelia y Uruapan.

Asimismo, dijo que se emprenderá una campaña de difusión para familiarizar a la ciudadanía con este método de pago, iniciando en Uruapan, por ser el primer municipio donde operará el teleférico.

