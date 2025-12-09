Tarjeta del teleférico costará $12 y estará disponible en Oxxo y Farmacias Guadalajara

La funcionaria estatal informó además que el costo de la tarjeta será de 12 pesos y podrá ser recargada sin mínimos ni máximos, de manera que las y los usuarios podrán disponer del crédito que deseen o requieran para sus traslados diarios.

“La tarjeta también se podrá adquirir y recargar en las estaciones del teleférico a un costo accesible que garantizará que todas y todos los michoacanos, así como visitantes, puedan hacer uso de este medio de transporte y atractivo turístico”, refirió.