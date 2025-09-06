Taretan tiene un nuevo hijo predilecto: Fabio Rosales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Taretan otorgó el nombramiento de Hijo Predilecto a Fabio Alejandro Rosales Coria, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso social y su trabajo de investigación y difusión de la historia del municipio.
La distinción se realizó en sesión y ceremonia pública, donde participaron integrantes del Cabildo y representantes de la Colectiva Leonas de la Corregidora – Red Municipalista, quienes promovieron la propuesta. Durante el acto se destacó que Rosales ha impulsado el rescate de la memoria local, la documentación de mujeres y hombres ilustres y actividades culturales que fortalecen la identidad taretanense.
En el evento también se evocó el legado del profesor José Luis García Contreras, a quien se rindió homenaje póstumo por su aportación a la docencia, la música y la preservación histórica. Autoridades municipales subrayaron que ambos “han dejado un gran legado para las nuevas generaciones”, al promover la historia, la poesía, el canto y la participación comunitaria.
El reconocimiento a Rosales se suma a una lista selecta de personalidades distinguidas por Taretan. Asistieron funcionarias y funcionarios municipales, así como integrantes de la colectividad impulsora, quienes remarcaron que la labor cívica y cultural “da honra al municipio” y fomenta la cohesión social.
