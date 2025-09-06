Taretan tiene un nuevo hijo predilecto: Fabio Rosales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Taretan otorgó el nombramiento de Hijo Predilecto a Fabio Alejandro Rosales Coria, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso social y su trabajo de investigación y difusión de la historia del municipio.

La distinción se realizó en sesión y ceremonia pública, donde participaron integrantes del Cabildo y representantes de la Colectiva Leonas de la Corregidora – Red Municipalista, quienes promovieron la propuesta. Durante el acto se destacó que Rosales ha impulsado el rescate de la memoria local, la documentación de mujeres y hombres ilustres y actividades culturales que fortalecen la identidad taretanense.