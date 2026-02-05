Tarde y noche con lluvias en Michoacán; alertan por granizo y viento

De acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido por especialistas, las precipitaciones más relevantes podrían presentarse durante la tarde y noche, principalmente en zonas del occidente, centro y sureste del territorio nacional.

Entre las entidades donde se espera mayor probabilidad de lluvias se encuentran Jalisco, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, aunque no se descartan eventos aislados en otras regiones del país.

Además de las lluvias, las condiciones climáticas estarán acompañadas por un ambiente frío en algunas zonas altas del centro del país, donde los valores podrían descender a entre 5 y 10 grados Celsius. En gran parte del resto del territorio nacional se estiman temperaturas promedio de entre 15 y 20 grados.

El pronóstico también contempla rachas fuertes de viento en zonas costeras del Golfo de México y en la Península de Yucatán, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde podrían registrarse velocidades mayores.