Tarímbaro estrena consultorio del ISSSTE para atención médica gratuita

“Tenemos aquí todos los medicamentos de primera línea, de primera atención, y por supuesto cualquier cuestión que se tenga que canalizar, estoy seguro de que se les va a dar el seguimiento correcto y adecuado para que llegue a buen término la atención en materia de salud de cualquier ciudadano que haya aquí en Tarímbaro”, expresó.

Por su parte el director de los Servicios de Salud en el Estado de Michoacán, Lázaro Cortés Rangel, agradeció el esfuerzo del director general del ISSSTE y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para poner más consultorios en el Estado de Michoacán.

“Es de verdad un alto honor poder recibir hoy en Tarímbaro a nuestro director general del ISSSTE y además con muy buenas noticias, porque, sin duda, se pone en marcha un consultorio médico que va a ayudar a atender a la población derechohabiente de esta importante institución prestadora de servicios de salud públicos, en una zona conurbada donde la densidad poblacional es muy importante, como lo es este municipio. Así que, enhorabuena, muchas felicidades”, señaló.

La directora del Instituto de la Mujer de Tarímbaro, Sandra Casimiro Mora, reconoció que el organismo impulsa todas las acciones para que este consultorio llegue a manos de quien más lo necesita, y pone especial énfasis al sector femenino y a las personas más humildes del municipio.

