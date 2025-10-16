Tapetes florales y fe purépecha; Patamban se alista para Cristo Rey

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El turismo religioso tendrá una opción más para disfrutar antes de terminar el año con la festividad a Cristo Rey en Patamban, que se desarrollará el próximo 26 de octubre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal de Tangancícuaro, señaló que esta festividad es una de las celebraciones religiosas más emblemáticas, que cada año reúne a diversos artesanos para la elaboración de los tradicionales tapetes que fueron reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de México, ya que son una expresión artística única que se elabora con materiales naturales como hojas, semillas y flores de la región. “Se realiza el último domingo de octubre, cuando miles de fieles peregrinan al cerro de Cristo Rey para rendir homenaje al símbolo de su fe”, señaló.

Alan Cabrera García, director de Turismo de dicho municipio, informó que este 2025 se espera la llegada de más de 15 mil personas a la comunidad, que manifiesta su devoción y orgullo purépecha, acompañada de actividades culturales, artesanales y gastronómicas que fortalecen la identidad local y promueven el turismo religioso y comunitario en el municipio, al que se suman varios pueblos cercanos a la comunidad.