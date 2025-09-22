Michoacán

También por otros delitos, investiga FGE a los tres detenidos en caso de crimen de policía de Uruapan

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya hay tres personas detenidas que se identificó que están implicadas en el homicidio de un policía municipal de Uruapan, confirmó el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña.

"El sábado por la tarde hicimos la detención de tres personas involucradas en el hecho; fueron detenidos por portación de algunos envoltorios de ciertas drogas […]", externó el fiscal.

Subrayó que, además, en otras investigaciones se identificó que los detenidos están relacionados con diversos hechos delictivos, aparte del asesinato del agente municipal.

"Estamos dándole el seguimiento para tener las órdenes de aprehensión y poder vincularlos a proceso […]", recalcó.

Respecto a los hechos registrados el fin de semana, donde agredieron a otros elementos de seguridad pública, Torres Piña explicó que se trabaja en los hechos en coordinación con la Fiscalía Regional y la especializada en Homicidios.

