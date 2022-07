Taekwondoín michoacana fuera del Mundial de Bulgaria por “mala planeación logística”

El entrevistado llegó por su cuenta a Bulgaria, pese a que viajó un día después que su hija. Sostiene que integrantes de la federación ya tenían conocimiento de que la aerolínea podía suspender vuelos, por lo que pudieron enviarla entre el grupo que partió 24 horas antes o buscar alternativas de traslado por tierra.

“No es posible que mi hija sea la primera en pesarse y la manden en el segundo vuelo. Nosotros desde ese momento sabíamos que lo que estaban haciendo no estaba bien. Eso estuvo mal planeado desde un inicio, y lo que más me duele es que sabían que mi hija no iba a llegar a su competencia y no hicieron nada”, recriminó.

