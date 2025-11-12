¡Tacámbaro huele a carnitas! Regresa la feria más sabrosa de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Feria Michoacana de las Carnitas de Tacámbaro celebrará su edición número 12 del 14 al 17 de noviembre, en la plaza principal “Benito Juárez” del Pueblo Mágico.
Durante estos cuatro días se espera la visita de más de 40 mil personas que disfrutarán de un ambiente familiar, música en vivo, muestras culturales y, por supuesto, del tradicional platillo michoacano que da nombre al evento.
El presidente municipal de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García, destacó que esta feria se ha convertido en una tradición local que proyecta la hospitalidad del municipio:
“En Tacámbaro nos hemos posicionado como la capital de las carnitas, gracias al esfuerzo de nuestras cocineras y cocineros que transmiten sus recetas de generación en generación”.
Por su parte, Erika Alejandra Ávila Ramírez, directora de Turismo y Cultura municipal, explicó que esta edición contará con la participación de productores de carnitas provenientes de Quiroga, Santa Clara del Cobre y Tacámbaro.
“Estarán desde las 8:00 hasta las 22:00 horas, si es que no se terminan antes sus productos. De igual forma, esta celebración integra un amplio cartel musical, danzas y la presencia de 50 artesanos”.
Joel González Díaz, productor local y pionero del evento con su negocio Rey Tacamba, recordó que la feria se ha consolidado como una referencia estatal y nacional.
“Nos visitan personas de otros estados y hasta del extranjero para probar este sabor tan único que ofrece Michoacán”, señaló.
Según datos del gobierno municipal, ya se registra una ocupación hotelera del 80 por ciento, la cual se prevé aumente en los próximos días. Además del atractivo gastronómico, los visitantes podrán disfrutar de lugares como la laguna La Magdalena, el cráter volcánico “La Alberca” o el Cerro Hueco.
rmr