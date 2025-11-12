¡Tacámbaro huele a carnitas! Regresa la feria más sabrosa de Michoacán

El presidente municipal de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García, destacó que esta feria se ha convertido en una tradición local que proyecta la hospitalidad del municipio:

“En Tacámbaro nos hemos posicionado como la capital de las carnitas, gracias al esfuerzo de nuestras cocineras y cocineros que transmiten sus recetas de generación en generación”.

Por su parte, Erika Alejandra Ávila Ramírez, directora de Turismo y Cultura municipal, explicó que esta edición contará con la participación de productores de carnitas provenientes de Quiroga, Santa Clara del Cobre y Tacámbaro.

“Estarán desde las 8:00 hasta las 22:00 horas, si es que no se terminan antes sus productos. De igual forma, esta celebración integra un amplio cartel musical, danzas y la presencia de 50 artesanos”.

Joel González Díaz, productor local y pionero del evento con su negocio Rey Tacamba, recordó que la feria se ha consolidado como una referencia estatal y nacional.