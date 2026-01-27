TAAM y Poder Judicial fortalecen coordinación en favor de la justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con fines de colaboración institucional, cuyo objetivo es fortalecer el desempeño de las personas juzgadoras en nuestra entidad, este 15 de enero de 2026 el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) signó un convenio con el recién fundado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado.

En el antiguo Palacio de Justicia, en Morelia, se explicó que este tipo de colaboraciones responde a un nuevo momento de la justicia michoacana, derivado de las reformas constitucionales recientes y comprometido, enfáticamente, con esquemas de transparencia y el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de las y los juzgadores.

Así, vía dicho convenio, a partir de ahora el TAAM brindará asesoría jurídica gratuita a las personas juzgadoras sujetas a procedimientos administrativos ante el Tribunal de Disciplina Judicial.