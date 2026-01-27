TAAM y Poder Judicial fortalecen coordinación en favor de la justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con fines de colaboración institucional, cuyo objetivo es fortalecer el desempeño de las personas juzgadoras en nuestra entidad, este 15 de enero de 2026 el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) signó un convenio con el recién fundado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado.
En el antiguo Palacio de Justicia, en Morelia, se explicó que este tipo de colaboraciones responde a un nuevo momento de la justicia michoacana, derivado de las reformas constitucionales recientes y comprometido, enfáticamente, con esquemas de transparencia y el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de las y los juzgadores.
Así, vía dicho convenio, a partir de ahora el TAAM brindará asesoría jurídica gratuita a las personas juzgadoras sujetas a procedimientos administrativos ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Se trata, entonces, de que “se observe lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Convención Americana de DDHH, sobre garantías judiciales y el debido proceso”, elementos que el Tribunal Anticorrupción puede asegurar durante los procedimientos en el TDJ, ya que, destacó la presidenta:
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Alfredo Flores Vargas, celebró la posibilidad de “caminar juntos” institucionalmente para fortalecer la justicia michoacana, en este caso, al procurar, atender e incluso sancionar el desempeño y cumplimiento normativo de las y los juzgadores.
“Ante la necesidad de garantizar este cumplimiento y el trabajo que hace el Tribunal de Disciplina solicitamos la colaboración y apoyo del TAAM” para garantizar una defensa adecuada de los juzgadores; si bien —aclaró el magistrado— es un primer paso en la colaboración interinstitucional, pues se prevé continuar con actividades conjuntas de capacitación, divulgación y experiencias compartidas.
Vale destacar que la firma de este convenio fue acompañada por el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, quien subrayó que, en esta nueva etapa, es imperante que las y los impartidores de justicia cumplan con las obligaciones constitucionales que poseen, sujetándose a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que norma su actuar, como una vía para fortalecer la impartición de justicia para todas las personas en la entidad.
Asimismo, acudieron a este acto las magistradas y magistrados del TAAM: Swany Peña Reyes, Carlos Enrique Verduzco Hurtado y Sergio Alberto Martínez Ocampo. Por el Poder Judicial, se presentaron las magistradas Magdalena Monserrat Pérez Marín, Laura Alanís García y Lucía Baltazar Rendón, entre otros integrantes de dichos organismos jurisdiccionales.
RPO