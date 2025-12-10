TAAM se pronuncia por la justicia ética, equitativa y sin sesgos para Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por una aplicación de las leyes con ética, equidad, profesionalismo y, un conocimiento fundado en la capacitación permanente para abatir la corrupción en nuestra entidad, se pronunciaron ayer las y los magistrados del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM).

Durante un conversatorio en el TAAM, realizado a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, el Pleno habló de los retos por cumplir y de la apuesta por colocar la impartición de la justicia administrativa michoacana a la vanguardia nacional, a fin de avanzar en el combate a un fenómeno cuyo costo en 2024 se estimó en más de 11 mil 900 millones de pesos en el país.

La magistrada presidenta, Lizett Puebla Solórzano, subrayó el compromiso por seguir fortaleciendo al TAAM, una “pieza fundamental en el combate y lucha contra la corrupción en el estado”, mediante acciones de capacitación y profesionalización continuas, por lo que llamó a las y los integrantes de este organismo autónomo, a trabajar “por una impartición de la justicia administrativa con calidad, para que sigamos en la vanguardia de los tribunales administrativos de México”.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que, “para que haya tribunales que garanticen impartición de justicia objetiva y libre de corrupción, deben existir respeto al debido proceso, la debida motivación y fundamentación y, la garantía de que existan plazos razonables dentro de los juicios pues, a mayor tiempo, mayor probabilidad de que se presenten actos de corrupción en los órganos jurisdiccionales”, expuso la doctora Puebla Solórzano.