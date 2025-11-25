Michoacán

T-MEC, dentro del análisis del Proyecto de Presupuesto 2026 para Michoacán

El Ejecutivo advierte que la renegociación del tratado en julio de 2026 impactará directamente el paquete de 107 mil 884 millones
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, con más de 107 mil 884 millones de pesos, incluye por primera vez un apartado especial sobre la renegociación del T-MEC, que arranca en julio de 2026 y que, advierte el Ejecutivo del estado, tendrá repercusiones directas en la economía michoacana.

“La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para iniciar en julio de 2026, tiene implicaciones significativas para el entorno nacional y para Michoacán, por supuesto. Este proceso se da en un contexto de revisión y posibles ajustes que buscan fortalecer el acuerdo para adaptarlo a los retos actuales del comercio regional, la competencia global y las presiones políticas, especialmente desde Estados Unidos”, señala el documento.

Michoacán exporta más del 80 % de su aguacate, berries y autopartes al mercado norteamericano. Cualquier ajuste en reglas de origen o barreras comerciales golpeará de lleno a los sectores productivos del estado.

La renegociación también traerá exigencias laborales y ambientales más duras. El gobierno estatal ya anticipa que las empresas tendrán que adaptarse rápido a nuevos estándares de producción sostenible y cumplimiento sindical.

Aunque la incertidumbre puede frenar inversiones a corto plazo, el Ejecutivo ve oportunidades: mayor integración regional, simplificación aduanera y certidumbre jurídica que podrían atraer capital fresco a sectores clave como agroindustria y manufactura.

Por ello, el presupuesto 2026 contempla estrategias estatales para amortiguar riesgos y acelerar la adaptación de las cadenas productivas michoacanas al nuevo escenario del T-MEC.

