T-MEC, dentro del análisis del Proyecto de Presupuesto 2026 para Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, con más de 107 mil 884 millones de pesos, incluye por primera vez un apartado especial sobre la renegociación del T-MEC, que arranca en julio de 2026 y que, advierte el Ejecutivo del estado, tendrá repercusiones directas en la economía michoacana.

“La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para iniciar en julio de 2026, tiene implicaciones significativas para el entorno nacional y para Michoacán, por supuesto. Este proceso se da en un contexto de revisión y posibles ajustes que buscan fortalecer el acuerdo para adaptarlo a los retos actuales del comercio regional, la competencia global y las presiones políticas, especialmente desde Estados Unidos”, señala el documento.

Michoacán exporta más del 80 % de su aguacate, berries y autopartes al mercado norteamericano. Cualquier ajuste en reglas de origen o barreras comerciales golpeará de lleno a los sectores productivos del estado.

La renegociación también traerá exigencias laborales y ambientales más duras. El gobierno estatal ya anticipa que las empresas tendrán que adaptarse rápido a nuevos estándares de producción sostenible y cumplimiento sindical.

Aunque la incertidumbre puede frenar inversiones a corto plazo, el Ejecutivo ve oportunidades: mayor integración regional, simplificación aduanera y certidumbre jurídica que podrían atraer capital fresco a sectores clave como agroindustria y manufactura.

Por ello, el presupuesto 2026 contempla estrategias estatales para amortiguar riesgos y acelerar la adaptación de las cadenas productivas michoacanas al nuevo escenario del T-MEC.

