Tú decides: El derecho a decidir informada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con mil 500 llamadas recibidas a través del 075 "Tú decides", la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) avanza con la información para que todas las niñas, adolescentes y mujeres conozcan y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.
En entrevista para MIMORELIA.COM, la titular de la dependencia, Alejandra Anguiano Gonzalez resaltó que poco a poco se ha avanzado en el tema, que si continúa bajo estigma y la violencia simbólica sobre los cuerpos de las mujeres, se trata del primer derecho que tienen para poder ser libres.
"El primer derecho de las mujeres para poder ejercer todos sus derechos es poder decidir sobre sus propios cuerpos. Si vivimos bajo el yugo de esta violencia estructural, de lo que se define el Estado y la sociedad quiere para los cuerpos de las mujeres, pues viviríamos toda la vida sometidas", dijo.
El generar políticas públicas que protejan y respalden los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres es primordial, toda vez que ellas son las únicas dueñas dueñas de su cuerpo y nadie está encima de ese derecho.
Si bien refirió que se trata de un tema complicado, aseguró que ha sido esperanzados para las michoacanas que han pedido no solo el acompañamiento para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los Servicios de Aborto Seguro (SAS), sino que también se informa sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
La línea telefónica de atención "Tú decides" atiende en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas; se trata del primer contacto para las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que requieran información, orientación y/o acompañamiento sobre Interrupción Legal del Embarazo, Interrupción Voluntaria del Embarazo y Servicios de Aborto Seguro.
A lo anterior, de acuerdo a la Seimujer, se han realizado diversos acompañamientos, tales como 11 presenciales a mujeres que solicitan el servicio, 87 vía WhatsApp, 84 vía telefónica desde la línea 075, 8 vía telefónica desde la línea territorial y 27 vía llamadas de WhatsApp.
Además, un total de 69 acompañamientos de mujeres que solicitaron la Interrupción Legal del Embarazo, la Interrupción Voluntaria del Embarazo y los Servicios de Aborto Seguro son de Morelia, es decir, el 73 por ciento, mientras que el 8.5 por ciento se concentra en Uruapan.
El resto corresponde a mujeres provenientes de Celaya, Puruándiro, Tarímbaro, Queréndaro, Ziracuaretiro, Vista Hermosa de Negrete, Tijuana, Buenavista, Huetamo, Ihuatzio, Acámbaro, Apatzingán, Emiliano Zapata Morelos, Zamora, Turicato, Lázaro Cárdenas, Tingambato, Tuzantla, Maravatío y Tacámbaro.
BCT