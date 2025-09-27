Tú decides: El derecho a decidir informada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con mil 500 llamadas recibidas a través del 075 "Tú decides", la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) avanza con la información para que todas las niñas, adolescentes y mujeres conozcan y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.

En entrevista para MIMORELIA.COM, la titular de la dependencia, Alejandra Anguiano Gonzalez resaltó que poco a poco se ha avanzado en el tema, que si continúa bajo estigma y la violencia simbólica sobre los cuerpos de las mujeres, se trata del primer derecho que tienen para poder ser libres.

"El primer derecho de las mujeres para poder ejercer todos sus derechos es poder decidir sobre sus propios cuerpos. Si vivimos bajo el yugo de esta violencia estructural, de lo que se define el Estado y la sociedad quiere para los cuerpos de las mujeres, pues viviríamos toda la vida sometidas", dijo.

El generar políticas públicas que protejan y respalden los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres es primordial, toda vez que ellas son las únicas dueñas dueñas de su cuerpo y nadie está encima de ese derecho.