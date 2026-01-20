Tócuaro, corazón artesanal de Michoacán, invita a su concurso y festividades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una rueda de prensa celebrada en el Congreso del Estado, autoridades municipales y el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, hicieron un llamado a la ciudadanía para que acompañe y difunda las tradiciones de la comunidad de Tócuaro, un punto neurálgico de la artesanía michoacana. El evento se realizará del 30 de enero al 02 de febrero.

El primero en tomar la palabra fue el Diputado del PRI, Guillermo Valencia, quien celebró la realización del evento y agradeció el respaldo que, a pesar de las circunstancias, las autoridades locales reciben para mantener vivas sus costumbres. Valencia Reyes destacó la importancia de apoyar a los artesanos locales, quienes son el verdadero motor de la identidad cultural del estado.