¡Susto en Zitácuaro! Fuego consume carretilla con pirotecnia

Los vulcanos a su llegada encontraron una carretilla con cajas de plástico que contenían aproximadamente cientos de bolsitas de “cebollitas”, las cuales ardían en llamas.

Vecinos y comerciantes trataron de sofocar el fuego, pero no fue si no hasta que intervinieron los bomberos que se logró eliminar por completo el siniestro, sin que por fortuna hubiera personas lesionadas.

De forma extraoficial se mencionó que hubo un evento en cerca del lugar donde se quemó pirotecnia y supuestamente una de las chispas alcanzo el puesto ambulante con desenlace antes narrado.

