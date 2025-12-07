¡Susto en Zitácuaro! Fuego consume carretilla con pirotecnia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un puesto de venta de pirotecnia se incendió la noche de este sábado, a un costado del mercado de Zitácuaro y en las cercanías del santuario de Nuestra Señora de Los Remedios en la zona Centro.
Al respecto se supo que la emergencia se registró en la esquina de la calle Crescencio Morales Sur con Benedicto López, hasta donde se movilizaron los integrantes de Bomberos Zitácuaro.
Los vulcanos a su llegada encontraron una carretilla con cajas de plástico que contenían aproximadamente cientos de bolsitas de “cebollitas”, las cuales ardían en llamas.
Vecinos y comerciantes trataron de sofocar el fuego, pero no fue si no hasta que intervinieron los bomberos que se logró eliminar por completo el siniestro, sin que por fortuna hubiera personas lesionadas.
De forma extraoficial se mencionó que hubo un evento en cerca del lugar donde se quemó pirotecnia y supuestamente una de las chispas alcanzo el puesto ambulante con desenlace antes narrado.
BCT