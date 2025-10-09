Suspenden clases en 7 municipios de Michoacán por lluvias intensas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido al fenómeno meteorológico “Raymond”, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) anunció la suspensión de clases este 10 de octubre en siete municipios de Michoacán, como medida preventiva ante las fuertes lluvias pronosticadas.

A través de redes sociales, la dependencia estatal detalló que los municipios afectados por esta medida son: Aquila, Arteaga, Aguililla, Chinicuila, Coalcomán, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, regiones que históricamente han presentado vulnerabilidad durante eventos climáticos extremos.