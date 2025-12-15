Suspenden a tres elementos de la Guardia Civil en Zamora por supuesta extorsión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un presunto caso de corrupción en Zamora, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) suspendió de sus labores a tres elementos de la Guardia Civil en dicho municipio, mientras continúa la investigación interna.

El gobernador del estado informó este lunes, en conferencia de prensa, que se abrió un expediente ante Asuntos Internos por conducta indebida de tres agentes que habrían detenido un camión e intentado extorsionar a su conductor.

“Se abrió un expediente ante Asuntos Internos por conducta indebida de tres agentes en Zamora que detuvieron un camión, trataron de extorsionarlo. Por eso hoy mismo firmo el decreto para abolir las multas en Michoacán, porque ha habido este tipo de acciones, y la reacción de algunos elementos fue la manifestación”, declaró el mandatario.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo estatal, los elementos fueron suspendidos mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes. Añadió que la manifestación realizada por agentes de la corporación estaría relacionada con dicho procedimiento.

“No vamos a dar un paso atrás en el tema de corrupción. Estos elementos fueron suspendidos y están en un proceso en Asuntos Internos de la SSP, y fue el motivo de la manifestación. Los agarramos con las manos en la masa”, afirmó.