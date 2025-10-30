Suspende TEEM construcción del nuevo edificio en Morelia; no hay recursos etiquetados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) no cuenta con los recursos para la construcción de lo que serán las nuevas instalaciones en la capital michoacana, por lo que el proyecto se encuentra suspendido.

Al respecto, la magistrada presidenta, Amelí Gissel Navarro Lepe, reconoció que para el presupuesto 2026 no se tiene contemplada partida alguna para dar seguimiento a la obra.

Y es que indicó que se priorizará el capítulo 1000 de personal y estructura, a fin de poder atender el arranque del proceso electoral 2026-2027, el cual va a ir de la mano con la elección del Poder Judicial.