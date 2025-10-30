Suspende TEEM construcción del nuevo edificio en Morelia; no hay recursos etiquetados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) no cuenta con los recursos para la construcción de lo que serán las nuevas instalaciones en la capital michoacana, por lo que el proyecto se encuentra suspendido.
Al respecto, la magistrada presidenta, Amelí Gissel Navarro Lepe, reconoció que para el presupuesto 2026 no se tiene contemplada partida alguna para dar seguimiento a la obra.
Y es que indicó que se priorizará el capítulo 1000 de personal y estructura, a fin de poder atender el arranque del proceso electoral 2026-2027, el cual va a ir de la mano con la elección del Poder Judicial.
“Eso no quiere decir que estamos suspendiendo el proyecto del Tribunal; únicamente, por cuestiones de análisis financieros de los recursos, lo que queremos ahorita es conservar la estructura para hacer frente al proceso electoral siguiente”, dijo.
Fue en septiembre pasado cuando se colocó la primera piedra en los terrenos que dieron en comodato los gobiernos de Michoacán y de Morelia; la edificación de las nuevas instalaciones es de 115 millones de pesos, de los cuales se contemplaba gestionar el 40 por ciento para el año entrante, para la cimentación.
Este jueves, MIMORELIA.COM se percató de máquinas trabajando en el lugar que se ubica en el sur de la ciudad de Morelia, por lo que autoridades del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán revisarán quién dio la indicación de hacer trabajos cuando no existe presupuesto.
Navarro Lepe comentó que fue el pleno del Tribunal quien determinó no solicitar recurso para el nuevo edificio, para garantizar el funcionamiento del órgano jurisdiccional.
