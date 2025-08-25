Supervisa Protección Civil zonas de riesgo en Morelia durante fuerte tormenta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la noche de este lunes, una intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes de Morelia. Ante esta situación, personal de Protección Civil Michoacán implementó recorridos de supervisión en distintas zonas de la capital para monitorear posibles riesgos.

Las brigadas atendieron reportes de encharcamientos y revisaron áreas susceptibles de inundación, a fin de garantizar la seguridad de la población. Además, recordaron a la ciudadanía que, en caso de requerir apoyo, puede acercarse directamente a sus unidades o comunicarse al número de emergencias 911.