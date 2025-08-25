Supervisa Protección Civil zonas de riesgo en Morelia durante fuerte tormenta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la noche de este lunes, una intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes de Morelia. Ante esta situación, personal de Protección Civil Michoacán implementó recorridos de supervisión en distintas zonas de la capital para monitorear posibles riesgos.
Las brigadas atendieron reportes de encharcamientos y revisaron áreas susceptibles de inundación, a fin de garantizar la seguridad de la población. Además, recordaron a la ciudadanía que, en caso de requerir apoyo, puede acercarse directamente a sus unidades o comunicarse al número de emergencias 911.
Los reportes indican que las brigadas se concentraron principalmente en la zona de Camelinas y a lo largo del Río Grande, áreas consideradas de riesgo por encharcamientos y posibles desbordamientos.
Autoridades exhortaron a los morelianos a extremar precauciones al conducir bajo la lluvia, evitar cruzar zonas encharcadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.
SHA