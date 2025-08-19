Supervisa Bedolla segunda fase de obras en Paseo de la Revolución, en Uruapan

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, detalló que por esta vialidad, donde transitan diariamente alrededor de 12 mil automóviles, contará con mil 640 metros cuadrados de ciclovía, 779 metros de guía podotáctil, nueve cruces seguros y seis parabuses.

Acompañaron al gobernador el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; el diputado local, Carlos Bautista Tafolla; la legisladora federal, Guadalupe Araceli Mendoza Arias; entre otras autoridades estatales y municipales, así como población beneficiada.