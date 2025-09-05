Supervisa Bedolla construcción del nuevo DIF Uruapan; registra avance del 55 %

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la construcción del nuevo edificio del DIF municipal de Uruapan, cual registra un avance general del 55 por ciento; infraestructura que forma parte de las 22 obras complementarias del teleférico para brindar una atención integral a miles de familias de este municipio.

Destacó que la obra, ubicada junto a la presidencia municipal y la estación 4 del teleférico, cuenta con una inversión convenida de 45 millones de pesos y una construcción de 2 mil 256 metros cuadrados para habilitar 15 consultorios médicos, 17 áreas administrativas y cuatro espacios para talleres.