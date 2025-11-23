Supervisa Bedolla construcción del DIF Uruapan; registra 72% de avance

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la instalación de colado de entrepiso en el DIF Uruapan, obra que presenta un 72 por ciento de avance y que de acuerdo a lo proyectado, será inaugurada en el mes de enero próximo.

Durante el recorrido el mandatario destacó que la administración estatal invierte 45 millones de pesos en esta construcción, la cual comprenderá 2 mil 256 metros cuadrados, para mejorar los servicios que se brindan a la población infantil de Uruapan.