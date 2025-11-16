Supervisa Bedolla construcción de planta Arauco; empresa invierte 300 millones de dólares

Con un avance del 90 por ciento en su edificación, esta planta quedará concluida a mediados del próximo año para iniciar operaciones con una capacidad de 300 mil metros cúbicos de producción anual, lo que permitirá cubrir hasta una cuarta parte de la demanda nacional.

Se explicó al mandatario estatal que esta planta será la más moderna del mundo al contar con equipos de alta tecnología alemana e italiana para la fabricación de tableros MDF a partir de desechos de madera como corteza y podas de los árboles, contando con sistemas para reutilizar el 100 por ciento de agua.