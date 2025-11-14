Supervisa Bedolla colocación de trabe en distribuidor vial de salida a Pátzcuaro

Explicó que en Morelia y otros puntos de la entidad también se construyen obras de alto impacto, como el Paso Eréndira, distribuidor vial ubicado en las inmediaciones del Mercado de Abastos, el segundo anillo periférico, así como el paso elevado de La Hielera, en Uruapan.

Por su parte, Zarazúa Sánchez refirió que algunos de los bloques metálicos, que miden más de 40 metros, serán colocados cada cinco días como parte de los trabajos estructurales.

Informó que el montaje de las trabes se realiza durante la noche para evitar afectaciones viales en la zona, por donde circulan aproximadamente 79 mil vehículos al día.

RYE-